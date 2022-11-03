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الخميس، 03-11-2022 01:08 م

ضد الريح.. اسم مبدئي لمسلسل منى زكي في رمضان 2023-صورة

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الوكيل الإخباري - تواصل شركة "ميديا هب" التحضيرات النهائية لمسلسل منى زكي، المكون من 15 حلقة، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

و أن الشركة المنتجة استقرت بشكلٍ مبدئي على اسم "ضد الريح" ليكون اسمًا مبدئيًا للمسلسل،  وجاري التعاقد مع نجوم العمل في الفترة الحالية، حيث تُعقد جلسات بين المخرج وشركة الإنتاج، للوقوف على التفاصيل النهائية للمشروع قبل انطلاق التصوير.

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ET بالعربي 

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