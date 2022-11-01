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الثلاثاء، 01-11-2022 11:21 ص

بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ينضمان لفيلم 'اتنين على اتنين' مع غادة عبد الرازق

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الوكيل الإخباري - يواصل المخرج حازم فودة، التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد، الذي يحمل اسمًا مبدئيًا "اتنين على اتنين"، بطولة غادة عبد الرازق، وزينة، وهو من تأليف محمد مبروك، وإنتاج إيهاب منير. 

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وعلم "ET بالعربي"، أنّ بيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، تعاقدان بشكلٍ رسمي على المُشاركة في بطولة الفيلم، الذي سيضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، حيث لم يتحدد بعد موعد التصوير، لاسيما مع انشغال بعضهم بتصوير الأعمال الدرامية الخاصة بموسم دراما رمضان 2023.

 

ET بالعربي

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