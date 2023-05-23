عمرو مصطفى يطرح برومو أغنية جديدة لأم كلثوم الذكاء الاصطناعي -فيديو

الوكيل الإخباري- يواصل الملحن المصري عمرو مصطفى تحدي المنتج محسن جابر، بطرح أغان بالذكاء الاصطناعي بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، رغم امتلاك الأخير لحقوق أغانيها.



ونشر مصطفى مقطعاً صوتياً جديداً لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي تردد: "وقول قول مهما تقول"، معلقاً: "ألحان عمرو مصطفى للزمن الجميل"، وذلك بعد أن طرح قبله بوستر بصورة أم كلثوم معدلة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إطلاق أغنية بصوتها من كلماته وألحانه بعنوان "أفتكرلك إيه" قريباً.



ورد المنتج محسن جابر ببيان أعلن فيه أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، لإيقاف المشروع، معتبراً أنه "مهزلة".

وأوضح عمرو مصطفى أنه سينتج أغاني أخرى بالذكاء الاصطناعي لمطربين أحياء، مثل عمرو دياب، مشيراً إلى أنها إذا نجحت، سيطلب منه الأخير تصريحاً لغنائها، على حد قوله.



وفي أول رد لحفيدة شقيقة أم كلثوم، قالت جيهان الدسوقي، في مداخلة تلفزيونية، إن الأسرة ستتخذ إجراءات قانونية ضد عمرو مصطفى، مؤكدة رفضها "مغامرة" الأخير، مشيرة إلى أن الأمر سينتهي بأم كلثوم مغنية مهرجانات إذا استمر الوضع.



وشددت على ضرورة موافقة الورثة على استخدام أغاني أم كلثوم في أي عمل جديد، موضحة أنها ليست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن لا يجوز استخدام صوت أم كلثوم بتلك التقنية الحديثة.

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