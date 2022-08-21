عمر العبداللات يشعل حفل العقبة بحضور جمهور غفير

الوكيل الإخباري-يؤكد صوت الأردن عمر العبداللات نجاحه مرة أخرى وهذه المرة من العقبة ، في حفل كبيرحضره جمهور بالآلاف ، جاؤوا ليعيشوا ليلة مع نجمهم الذي حقق في عام 2022 نجاحات متواصلة سواء في الاردن أو خارجه .

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في ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة والتي تتسع لأكثر من 7000 شخص ، امتلأت بالجمهور الذي حضر مبكرا وعند صعود"العبداللات" المسرح ، إستقبلوه بالهتاف والترحيب والتصفيق ورد عليهم بقوله " يا اهلا بجميع اللي شرفونا بالحفل من أهالي العقبة وزوارها من فلسطين والسعودية وجميع الدول العربية ".



ليبدأ بعدها بتقديم برنامج فني اعدّه خصيصا لهذه الحفل ، حيث مزج فيه مابين قديمه وجديدة من أغانيه الشهيرة ، وعلى مدار ساعتين، والجمهور في حالة تفاعل تام فهو يحفظ الأغاني ويرددها مع صوت الأردن .



ان حفل العقبة بهذا الجمهور الكبير من المحبين والمعجبين والعاشقين للفن الحقيقي يؤكد العلاقة القوية بين "العبداللات" وجمهوره ، فالفن الذي يقدمه هو قريب منهم ويداعب وجدانهم ويستحضر ذاكرة الاجداد بالمفردة الجميلة القريبة للقلب واللحن الذي يلامس الروح والآداء والاحساس العالي والحضور الطيب على المسرح والعفوية والبساطة التي يتميز بها "صوت الاردن"، كل ذلك يشكل عناصر النجاح والاستمرارية .



لذلك من الطبيعي ان نجد هذا الجمهور الكبير، الذي يتابع حفلات الفنان "عمر العبداللات" أينما ذهب ، سواء في المهرجانات ، او الاماكن المفتوحة .



الحفل الذي نظمه مكتب عمر العبداللات بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية يعكس النجومية التي يتمتع بها "العبداللات" في مختلف محافظات الوطن مثلما له نجوميته في العالم العربي ومحطة نجاح جديدة في مسيرته الفنية .



وقد شاركت فرقة العقبة للفنون الشعبية، بفقرة فنيه خلال الحفل الكبير فيما قدم الحفل الإعلامي بلال العجارمة .



















