غادة عبد الرازق تشارك متابعيها تتر مسلسلها الجديد.. فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو جديد لها.

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وظهرت "غادة" في الفيديو وهي تغني أغنية "وشي الحقيقي" تتر مسلسلها الأخير "لحم غزال"، من داخل سيارتها.



وعلقت "عبد الرازق" على الفيديو :"وشي الحقيقي، لحم غزال".



"وشي الحقيقي" من كلمات بدوي جمعة، ألحان محمد رحيم، وتوزيع أمير سمير.

مسلسل "لحم غزال"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

المصدر - مصراوي