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الإثنين، 28-02-2022 02:03 م

غولدن لاين تستقدم مطرب الغزالة رايقة إلى جوقة عزيزة - صور

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الوكيل الإخباري - تستمر شركة "غولدن لاين" بتفجير المفاجأت الخاصة بمسلسل "جوقة عزيزة"، حيث أعلنت أخيراً عن انضمام الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" إلى العمل الدرامي الضخم، المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.

ومن المتوقّع أن يشارك أسامة في الغناء والتمثيل والاستعراضات التي استقدمت الشركة لأجلها المخرج اللبناني عادل سرحان. وهي تتضمن لوحات غنائية وراقصة مع النجوم: نسرين طافش، وسلوم حداد الذي يغني للمرة الأولى في تاريخه الفني، وأيمن رضا، وهبة نور، ونورا رحال، مع فِرق رقص محترفة تحت إشراف مدربين متخصصين.

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