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السبت، 13-11-2021 12:00 م

فاطمة الأنصاري تعلن طلاقها رسمياً من يعقوب بوشهري - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري عن مفاجأة أحدثت بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة، إذ أكدت إنفصالها رسميا عن زوجها نجم مواقع التواصل الإجتماعي يعقوب بوشهري بعد زواج دام لأشهر، دون ان تكشف عن الأسباب.

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فكانت إنتشرت أخبار تشير إلى إنفصال الثنائي منذ أسابيع بعد دخول فاطمة المستشفى، إثر تعرضها لوعكة صحية، دون أي تعليق من يعقوب بوشهري على هذا الموضوع، ما جعل الكثيرين يتوقعون انفصالهما.

 

كما ظهر وهو من دون خاتم الزواج بفيديو نشره سابقاً في حسابه الخاص، وهذا ما أثار جدل المتابعين.

 

 

 

المصدر - الفن 

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