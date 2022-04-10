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الأحد، 10-04-2022 12:37 م

فان دام يعتذر لـ محمد أنور بسبب الانتقادات بعد حلقة رامز موفي ستار

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الوكيل الإخباري - اعتذر النجم العالمي چان كلود فان دام، للفنان المصري محمد أنور بعد مشاركته في حلقة من برنامج "رامز موفي ستار" والتي بسببها واجه الأخير موجة هجوم شديدة بعدما اعتبر العديد من الجمهور والفنانين المصريين أنه أهان الفن المصري.

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وكان محمد أنور قد أصيب بالذهول من رؤية النجم العالمي أمامه، وتلعثم وهو يحاول استجماع بعض العبارات بالإنجليزية، وقال: "أصل أنت مش عارف أنا في مصر بمثل مع مين، وهي الجملة التي تسبب في انتقادات كثيرة له.


ونشر فان دام رسالة اعتذار إلى محمد أنور بعد تعرضه لانتقادات كثيرة بسبب طريقة ترحيبه به، قال فيها إنه سمع من مستشار الإعلامي المصري عن الانتقادات التي تعرض لها وهو حزين لما حدث معه، مؤكداً أنه شخص طيب وأن الجمهور لم يفهم أنه حاول التعبير عن حبه، وطالبه بعدم الاهتمام بهذه الانتقادات.

 

وأعاد محمد أنور نشر الرسالة وعلق عليها قائلاً: "شكرا جدا على كلام حضرتك ده أنك وضحت قصدي وأن الكلام كان عفوي ومقصدش بيه أي حاجة غير أني أعبر عن حبي ليك من طفولتي وكنت بحاول أجمع كل الإنجليزي اللي اتعلمته من صغري عشان أعبر لك عن حبي ده، لكني عمري ما اقدر أني أقلل من الفن المصري ولا الفنانين المصريين ولو حد فهم ده فأنا بعتذر له".

لها

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