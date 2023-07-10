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الإثنين، 10-07-2023 02:44 م

فنانة مصرية تتعرض لوعكة صحية مفاجئة -صورة

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الوكيل الإخباري- تعرضت الفنانة الشابة إنجي خطاب لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى إحدى المستشفى، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت إنجي خطاب صورة ليدها التي وضعت فيها المحاليل، وعلقت عليها قائلة:" ممكن تدعولي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر.. بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعة وتحاليل على القلب.. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاء لا يغادر سقمًا يا رب.. الحمد لله على كل حال يا رب"، وتفاعل الجمهور ومحبي الفنانة على المنشور طالبين لها السلامة والشفاء العاجل. 

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