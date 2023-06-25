منة فضالي : الحمدلله أمي بخير وغادرت المستشفى

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي خروج والدتها من المستشفى، وذلك بعد تعرضها خلال الفترة الماضية لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.



وقالت فضالي، في منشور على حسابها عبر فيسبوك: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد الله أمي خرجت من المستشفى النهاردة، شكرا لكل الناس اللي سألت وبعتت رسائل، وأسفة لو مكنتش برد على بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض والتعب".

اضافة اعلان



وفي وقت سابق، نشرت منة صورة لوالدتها عبر حسابها في إنستغرام وطالبت جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، معلنة أن والدتها ستدخل العناية المركزة في أحد المستشفيات.

الجديد