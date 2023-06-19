منة فضالي تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة منة فضالي من خلال منشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرّض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة الرعاية المركزة فور وصولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتكون خاضعة لمراقبة الأطباء.



وطالبت منة الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، ونشرت صورة لها في غرفة بالمستشفى، وعلّقت عليها قائلة: "أمي داخلة الرعاية، ادعولها، ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً"



وكانت منة فضالي قد حققت نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي في عملين هما "جعفر" العمدة" و"سره الباتع"، حيث قدّمت في "جعفر العمدة" دور الزوجة الثالثة لـ"جعفر" الذي جسده الفنان محمد رمضان، بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم: هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر، دعاء حكم...، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اضافة اعلان





لها