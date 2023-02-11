فنانون يتبرعون بكامل اجورهم لضحايا الزلازل

الوكيل الإخباري- تبرعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعائدات حفلها الذي اقيم مساء امس الجمعة في فبراير الكويت لصالح ضحايا الزلزال في سوريا في خطوة إنسانيّة نبيلة منها.
🔴حصري: #نانسي_عجرم تتبرع بكامل أجرها من حفل #فبراير_الكويت للمتضررين من #زلزال_سوريا يذكر أن الحفل سيقام بتاريخ 10 فبراير ويجمعها بـ ماجد المهندس https://t.co/ozVgOtyyb3 | #ET_بالعربي |@NancyAjram pic.twitter.com/gaPDHhYjVL— ET بالعربي (@ETbilArabi) February 9, 2023
كما واعلن الفنان ماجد المهندس عن تبرعه باجره في حفل فبراير الكويت الذي اقامه يوم امس تاريخ 10/2/2023 للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا عبر حسابه الخاص في انستغرام .