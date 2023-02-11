فنانون يتبرعون بكامل اجورهم لضحايا الزلازل

الوكيل الإخباري- تبرعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعائدات حفلها الذي اقيم مساء امس الجمعة في فبراير الكويت لصالح ضحايا الزلزال في سوريا في خطوة إنسانيّة نبيلة منها.

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كما واعلن الفنان ماجد المهندس عن تبرعه باجره في حفل فبراير الكويت الذي اقامه يوم امس تاريخ 10/2/2023 للمتضررين من ⁧‫زلزال سوريا وتركيا‬⁩ عبر حسابه الخاص في انستغرام .



