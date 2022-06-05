فنان بارز يعلن اعتزاله احدى مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري-شارك الفنان الكويتي عيسى المرزوق الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أعلن من خلاله إعتزاله التواجد على صفحات السوشيال ميديا.



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وأكد عيسى المرزوق أنه كان يفكر في هذا الأمر ويدرسه منذ حوالى الثلاثة أشهر، وانه كان يلمح إليه، فهذه الصفحة في " السناب شات " لا تشبهه، ولا تعكس شخصيته.



وعن اعتزاله الفن بشكل نهائي، أوضح عيسى ان إعتزاله صفحته على السوشيال ميديا، ليس له أي علاقة بإعتزاله الفن، وقال: "توضيح، أعتزل تواجدي في تطبيق سناب شات، ولا أعتزال الفن"، كما شوق المتابعين لجديده.





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