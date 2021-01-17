فنان سوري شهير يتلقّى تهديداً بالقتل بحادث سيارة مدبّر مع عائلته.. صور

الوكيل الاخباري - كشف الفنان السوري قاسم ملحو عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول هدّده من خلاله وأسرته بالقتل، وأشار إلى أن المتصل يدّعي أن اسمه محمد، لافتاً إلى أن هذا الشخص يعرفه وقد هدّده بالقول: "انت وعيلتك ح اقتلكن بحادث سيارة".

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وذكر ملحو أنه ردّ عليه بغضب وهدّده بنشر رقم هاتفه كاملاً. وتابع أن المتصل لم يكشف سبب التهديد وعلّق: "الغريب بالأمر ما قال شو مشكلتو معي. للأسف".



وإثر هذا تفاعل معه الكثير من المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم الكامل له داعين إياه الى تقديم شكوى، ومطالبين السلطات بملاحقة المتصل إلى أن يتم الكشف عن هويته ومعاقبته... مما دفع ملحو إلى الرد في وقت لاحق بالقول: "شكراً للهفة الأصدقاء والأحباب باتصالاتهم ورسائلهم حتى اللي بعتولي عالمسنجر وما بعرفهم بحب قلهم أنا بدون محبتكم ما بسوى شي ربي يديم عليكم الصحة والأمان والمحبة".



يُذكر أن قاسم ملحو يشارك في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار"، وهو ما أعلنه من خلال منشور آخر كتب فيه: "قريباً جداً، تصوير بروكار ج 2، تأليف سمير هزيم، إخراج محمد زهير رجب، إي نعم".





لها

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