الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

الثلاثاء، 12-01-2021 10:56 ص

مبالغ صادمة .. أجور أبطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تكشف للمرة الأولى

2558396-1033780337


الوكيل الاخباري - كشف أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، للمرة الأولى، عن أجورهم التي حصلوا عليها في العمل.

اضافة اعلان
 

وخلال لقائهم فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة DMC، قال: "الفنان محمد رياض خدت 6 آلاف ونصف، ثم قالت الفنانة ناهد رشدي كنت الكبيرة خدت 8 آلاف، أما الفنانة وفاء صادق قالت حصلت على 7 آلاف، وقالت الفنانة منال سلامة أنا خدت 4 ونصف، فيما قال الكاتب مصطفى محرم الحلقة كانت بـ3 آلاف جنيه".

 


وتحدثت الفنانة ناهد رشدي عن الفنان الراحل نور الشريف بطل المسلسل قائلة: "كان مثالا للالتزام، وكان يصل يوميا إلى مكان التصوير قبل الجميع ويلبس الجلباب، ويستعد للتصوير"، فيما قالت وفاء صادق، إن "نور الشريف كان يعطيهم من خبرته الكثير، ويقف في مشاهد ليس موجودا بها حتى يراقب أدائهم ويوجههم".

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
D9YpW (Custom)

فيديو مؤثر.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها بعد فراق دام لسنوات

Yussuf-shaban (Custom)

بعد غياب 5 سنوات.. يوسف شعبان يعود إلى التمثيل في رمضان 2021

920202114292565537317 (Custom)

تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

image (Custom) (1)

نقل خالد سامي في حالة طارئة إلى المستشفى

jumana-1 (Custom)

جومانا مراد تعلن تعافيها من كورونا

114237a8-11d9-4d2f-899f-41b0b5337585-1609792463 (Custom)

ابن حاتم علي يكشف ما فعله هو ووالده قبل رحيله !

أخبار متعلقة
8430239_1607527890

فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب مسلسل الهيبة.. فيديو

unnamed

وفاة الممثل المصري هادي الجيار إثر إصابته بكورونا

401269

بالصور.. الجمهور لا يميّز بين الفنان تيم حسن وشبيهه

96cad9b82cfd955b8dba411296959604

الإعلان عن الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير.. فيديو

700x414

عمل جديد يجمع تيم حسن ونادين نجيم مجددا !

4b59fa0f-7e2b-4d56-95ee-808550180ddf_16x9_1200x676

محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسله الجديد.. شاهد