مبالغ صادمة .. أجور أبطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي تكشف للمرة الأولى

الوكيل الاخباري - كشف أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، للمرة الأولى، عن أجورهم التي حصلوا عليها في العمل.

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وخلال لقائهم فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة DMC، قال: "الفنان محمد رياض خدت 6 آلاف ونصف، ثم قالت الفنانة ناهد رشدي كنت الكبيرة خدت 8 آلاف، أما الفنانة وفاء صادق قالت حصلت على 7 آلاف، وقالت الفنانة منال سلامة أنا خدت 4 ونصف، فيما قال الكاتب مصطفى محرم الحلقة كانت بـ3 آلاف جنيه".



وتحدثت الفنانة ناهد رشدي عن الفنان الراحل نور الشريف بطل المسلسل قائلة: "كان مثالا للالتزام، وكان يصل يوميا إلى مكان التصوير قبل الجميع ويلبس الجلباب، ويستعد للتصوير"، فيما قالت وفاء صادق، إن "نور الشريف كان يعطيهم من خبرته الكثير، ويقف في مشاهد ليس موجودا بها حتى يراقب أدائهم ويوجههم".



مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة.







المصدر : سبوتنك



