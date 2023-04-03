فنان عربي يحرق نفسه على باب وزارة الثقافة في بلاده - صورة

الوكيل الإخباري - أقدم الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد على حرق نفسه أمام مقر وزارة الثقافة المغربية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وذلك احتجاجاً على إقصائه وتهميشه، وفقاً لتقارير إعلامية.

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وقد فوجئ المارة بشخص يشعل النار في جسده أمام مبنى الوزارة، وفقاً لتقارير محلية.



وسارع مواطنون إلى إطفاء النار لإنقاذه، قبل نقله إلى المستشفى للعلاج.

وترك جواد رسالة مكتوبة تحدث فيها عن مشكلات يعانيها مع موظفين في قطاع الثقافة.



وأعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها أخذت علماً بالحادثة المؤسفة، إذ أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة - قطاع الثقافة في إشارة إلى الفنان المسرحي أحمد جواد.



وعبّرت عن أسفها العميق لهذه الحادثة المأساوية، في بيان نشرته مواقع إخبارية مغربية.



وأشارت الوزارة إلى أن الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ويتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في الوقت ذاته، في الفن المسرحي.



وأوضحت الوزارة أنه سبق أن تقدم الشخص بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة على طلبه، إذ قامت هذه الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022، كما وافقت على شراء عرض مسرحي في 2023، وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري وسلا.



وأعلنت الوزارة أنها تتابع حالة الشخص المذكور، لحظة بلحظة، إذ تم إيفاد مسؤول بقطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى، وتتمنى له الشفاء العاجل. ( عكاظ )



