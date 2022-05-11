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الأربعاء، 11-05-2022 08:16 ص

فنان مصري يعتزل الفن و يفتتح ورشة لتصليح السيارات

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري حسين أبو الحجاج، اعتزاله مهنة التمثيل باستثناء المشاركة إلى جانب الفنان أحمد مكي من خلال مسلسل «الكبير أوي»، وافتتاحه ورشة لتصليح السيارات.

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وأوضح أبو الحجاج خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية أنه اعتذر عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية التي انطلقت في المارثون الرمضاني الماضي، معربًا عن سعادته بنجاح فريق عمل مسلسل «الكبير أوي».


وأشار أبو الحجاج إلى أن العمل إلى جانب الفنان أحمد مكي هو تجربة استثنائية قائلا: «كان ليا حظ إني اشتغل مع الأستاذ أحمد مكي السنة دي، ومش هشتغل تاني غير مع مكي، الاستثناء هو مسلسل «الكبير أوي»، وجالي شغل في رمضان مع أكرم حسني لكن اعتذرت عنه، والفنان أحمد مكي إنسان جميل جدًا، لأنه رغم نجوميته مش عامل نفسه نجم على الناس اللي شغال معاهم، كلام أنا مشفتوش مع أي نجم اشتغلت معاه قبل كدة، إنسان متعلم وذوق جدًا».


وأضاف: «أنا نصيبي جه لحد كدة، وأنا كدة تمام، ربنا مش مقدرلي أكتر من كدة، لو مكنش عندي ظروف صحية كنت هكمل عادي، ومش هشتغل مع حد تاني.. لسة فاتح الورشة، لأن في ناس معايا بتاكل عيش، وكل فنان لو معندوش مشروع ساند عليه مش هيعرف يعيش خالص بعد كدة، أنا فاتح ورشتي وعلمت ولادي من الورشة دي في مدارس خاصة لحد الشهادة الإعدادية، أنا عندي ظروف صحية ومش هقدر أشتغل تاني، كل واحد بياخد نصيبه».


يذكر أن مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

 

البيان


 




 

 


 

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