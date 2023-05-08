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الإثنين، 08-05-2023 02:31 م

فيديو .. ابنة أحمد سعد تتفاعل وتغنّي معه في عيد ميلادها الأول

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الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو عفوية من احتفال النجم أحمد سعد بيوم ميلاد ابنته عليا الأول.

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وظهر النجم المصري في المقطع وهو يحمل ابنته على كتفيه ويُمسك الميكروفون بيده ويوجّهه نحو ابنته ليشجعها على الغناء في عيد ميلادها الأول، حيث تفاعلت معه بالصراخ بطريقة طريفة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
وحرص سعد وزوجته على تزيين المكان بالبالونات الملوّنة بحيث طغى اللونان الزهري والأبيض على الأجواء وارتدت الطفلة فستاناً أنيقاً باللونين الأبيض والزهري، وغنّى سعد لطفلته التي تفاعلت معه وسط تصفيق الحاضرين.

واحتفل النجم المصري بميلاد طفلته في حضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين، ومن بينهم الملحن إيهاب عبد الواحد والموزع هاني محروس، وشقيقه النجم عمرو سعد وأولاده من زوجته السابقة.


 

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