فيديو .. الشهير يعقوب بو شهري يتحدث عن فترة سجنه ويتخذ قرار لكل من أساء له

الوكيل الإخباري-خرج مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ للحديث عن ظروف سجنه الذي استمر لمدة أسبوع على خلفية قضية عليه.

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وقال المشهور الكويتي في أول فيديو ظهر به عبر حسابه الذي أُغلق طيلة فترة سجنه، إنه ”أمضى 7 أيام في السجن الانفرادي ولم يكن يعلم ما الذي يجري خارج السجن، وكان ينتابه شعور بالقهر؛ ما جعله يعقد النية على مقاضاة كل من أساء إليه“.



وأضاف المشهور الشاب الذي أخلِي سبيله يوم الاثنين، بأن ”كمية الحب والاتصالات والمساندة التي شاهدها من إخوته وأصدقائه والمحيطين به عقب خروجه من السجن جعلته ينسى ما عقد النية عليه، معلناً مسامحته لكل من أساء إليه بالكلام أو الظن“.

ارم نيوز