الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 02:59 م

فيديو - انهيار رضوى الشربيني بالبكاء... وهذه رسالتها الى الفتيات في رمضان

22


الوكيل الإخباري- دخلت الإعلامية رضوى الشربيني بحالة من البكاء الشديد في آخر حلقات الموسم السابع من برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه على قناة "CBC سفرة"، والسبب هو تأثرها بكلمات ضيفتها في الحلقة، الداعية الإسلامية نيفين مختار.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، ما إن أنهت نيفين حديثها، حتى انخرطت رضوى في البكاء لتوجّه رسالة مؤثرة إلى جمهورها تطالبهم فيها بالدعاء النابع من القلب خلال الشهر الفضيل، لا بل الدعاء طوال الوقت، ولم تتمالك دموعها وهي تقول: "اتكلمي مع ربنا وادعي له باللي أنتي عايزاه في الدنيا والآخرة، اتكلمي معاه عن الناس اللي سابتك وسابت حياتك وتوفاها الله، وأد إيه هما واحشينك، وهو هيصبّرك ويربط على قلبك، كلّميه عن أذية الناس ليكي".

وأضافت: "حاولي تسامحي وتعدّي واعرفي إن الدنيا لا هي سودا أوي ولا بيضا أوي، ولا هتفضلي حزينة طول الوقت أو مبسوطة طول الوقت، أو فاشلة أو ناجحة، المهم إن تتذكري دائماً أن يقيني بالله يقيني".


وأشارت الشربيني إلى أن العبادة والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى بيقين أنه سيحقق ما نتمناه، وأن رمضان كان السبب في ظهور رضوى الشربيني منذ سبع سنوات، حيث إنها أطلت على الجمهور من خلال هذا البرنامج بعد دعائها في رمضان.


وطالبت رضوى جمهورها من الفتيات بضرورة العمل مهما كان الموقف الذي يمرّن به، سواء كانت الأنثى مريضة أو مقهورة أو حزينة، أو أياً كان السبب، إذ قالت: "أنا باشتغل طول الوقت، فالعمل عبادة، وعندي يقين تام أنه لو اتقفل باب فيه أبواب تانية بتتفتح، وشهر رمضان جاي، ادعي له يارب افتحلي باب وعشرة وعشرين".


واختتمت الشربيني الحلقة برسالة خاصة لجمهورها جاء فيها: "أنا أحترمكم قبل ما أكون بحبكم، وانتوا كلكم ليكم فضل كبير عليا طول اليوم، وكل يوم لمدة سبع سنين، وباشكر ربنا عليه، ولكم مني كل الحب والتقدير".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
967800

أول تعليق لـ أنغام بعد "ليلة صوت مصر": صعب تتنسى!

442778Image1

رامي عياش يوجه رسالة مؤثرة لإبنه آرام بمناسبة يوم ميلاده

245413_original

كندة علوش توضح أسباب ابتعادها عن السوشيال ميديا

JEo2ywVCK4HmQa2wgqof0SifrdNoBaEV0QLhHRn1

في موقف انساني .. باسم ياخور يوقف التصوير لمساعدة رجل مسن

ننن

وفاة أحد أبطال مسلسل "موضوع عائلي

111111111

منع الزيارة عن الفنانة شيرين الطحان بسبب تدهور حالتها الصحية

أخبار متعلقة
image_750x500_62a8a96716aa5

تعليق ساخر من رضوى الشربيني على خبر زواجها مجدداً