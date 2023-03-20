فيديو - انهيار رضوى الشربيني بالبكاء... وهذه رسالتها الى الفتيات في رمضان

الوكيل الإخباري- دخلت الإعلامية رضوى الشربيني بحالة من البكاء الشديد في آخر حلقات الموسم السابع من برنامج "هي وبس" الذي تقدّمه على قناة "CBC سفرة"، والسبب هو تأثرها بكلمات ضيفتها في الحلقة، الداعية الإسلامية نيفين مختار.

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وفي التفاصيل، ما إن أنهت نيفين حديثها، حتى انخرطت رضوى في البكاء لتوجّه رسالة مؤثرة إلى جمهورها تطالبهم فيها بالدعاء النابع من القلب خلال الشهر الفضيل، لا بل الدعاء طوال الوقت، ولم تتمالك دموعها وهي تقول: "اتكلمي مع ربنا وادعي له باللي أنتي عايزاه في الدنيا والآخرة، اتكلمي معاه عن الناس اللي سابتك وسابت حياتك وتوفاها الله، وأد إيه هما واحشينك، وهو هيصبّرك ويربط على قلبك، كلّميه عن أذية الناس ليكي".



وأضافت: "حاولي تسامحي وتعدّي واعرفي إن الدنيا لا هي سودا أوي ولا بيضا أوي، ولا هتفضلي حزينة طول الوقت أو مبسوطة طول الوقت، أو فاشلة أو ناجحة، المهم إن تتذكري دائماً أن يقيني بالله يقيني".



وأشارت الشربيني إلى أن العبادة والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى بيقين أنه سيحقق ما نتمناه، وأن رمضان كان السبب في ظهور رضوى الشربيني منذ سبع سنوات، حيث إنها أطلت على الجمهور من خلال هذا البرنامج بعد دعائها في رمضان.



وطالبت رضوى جمهورها من الفتيات بضرورة العمل مهما كان الموقف الذي يمرّن به، سواء كانت الأنثى مريضة أو مقهورة أو حزينة، أو أياً كان السبب، إذ قالت: "أنا باشتغل طول الوقت، فالعمل عبادة، وعندي يقين تام أنه لو اتقفل باب فيه أبواب تانية بتتفتح، وشهر رمضان جاي، ادعي له يارب افتحلي باب وعشرة وعشرين".



واختتمت الشربيني الحلقة برسالة خاصة لجمهورها جاء فيها: "أنا أحترمكم قبل ما أكون بحبكم، وانتوا كلكم ليكم فضل كبير عليا طول اليوم، وكل يوم لمدة سبع سنين، وباشكر ربنا عليه، ولكم مني كل الحب والتقدير".







لها

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