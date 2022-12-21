فيديو-رامي عياش يرزق بطفلة جديدة .. ماذا سماها ؟

الوكيل الإخباري-رزق الفنان اللبناني رامي عياش، وزوجته داليدا عياش، بمولودتهما الثالثة ليصبحوا والدين لثلاثة أطفال.



ونشر رامي فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من المستشفى وهو يرتدي ثياب التعقيم الكاملة، وكان قد خرج من غرفة العمليات ومعه طفلته، في اللحظات الأولى من الولادة.



وكتب رامي عياش في تعليقه على الفيديو، الذي نشره: "بخير وسلامة الحمدلله"، ليتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.



وقدم عدد كبير من متابعي رامي وجمهوره التهنئة له ولزوجته بقدوم طفلتهم الجديدة متمنين لها العمر المديد وأن تربى بكنف والديها وأخوتها.



كما كشف رامي عن اسم طفلته الجديدة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظهر بالصورة وخلفه اسم مولودته "الارا" وقال رامي في تعليقه على الصورة: "أنفاسك الأولى أذهلتنا.. مرحباً بطفلتنا ألارا رامي عياش" " سيدتي"

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