فيديو- رد فعل عفوي لسعاد عبدالله على تعثر مصور يثير إعجاب الجمهور

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رد الفعل العفوي من الفنانة سعاد عبدالله على تعثر أحد المصورين أثناء التقاط الصور لها خلال تواجدها في الرياض لحضور العرض الخاص من فيلم تشيللو.

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وظهرت سعاد عبدالله في الفيديو أثناء هبوطها السلم قبل أن تنتبه إلى تعثر أحد المصورين أمامها لترد بعفوية موجهة حديثها له: "بسم الله عليك".



ومازحت سعاد عبدالله المصور بسبب شعورها بالخوف من سقوطه أثناء تعثره قائلة: "شفت قلب الأم"،وهو ما تفاعل معه المصور قائلاً: "الله يخليكي".



وجاء ذلك خلال حضور الفنانة سعاد عبدالله عرض فيلم تشيللو في بوليفارد الرياض سيتي قبل طرحه رسمياً بدور العرض السينمائي

ليالينا