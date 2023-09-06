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الأربعاء، 06-09-2023 10:00 ص

فيديو- رد فعل غريب من أحمد سعد بعد ازمة طلاقه !

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الوكيل الإخباري- أثار أحمد سعد الجدل بأول رد فعل له بعد رسالة طليقته علياء بسيوني، فبعد التزامه الصمت عقب الهجوم الذي شنته الأخيرة، فاجأ أحمد سعد الجمهور بمقطع فيديو يتباهى فيه بجمهوره في مقطع فيديو تضمن لقطات لطليقته.

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ظهرت علياء بسيوني في مقطع الفيديو في أكثر من لقطة من حفلات سابقة لها، وهو ما أثار الشكوك حول عودتهما، فبينما اعتبر البعض أن الفنان المصري عاد لطليقته، رأى آخرون أن الفيديو تضمن هذه اللقطات بالصدفة.


علق أحمد سعد على مقطع الفيديو بكلمات: "بالجمهور تحلو الحياة" وأنهى كلماته بقلب. ليتفاعل عدد من المشاهير مع فيديو أحمد سعد لتتزايد الشكوك بكلماتهم، ومن بينهم الإعلامية ريهام سعيد والتي علقت: "والله أنا عارفة إنك طيب".


وكانت علياء بسيوني كتبت في رسالة هاجمت فيها أحمد سعد: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي".



ليالينا

 




 

 


 

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