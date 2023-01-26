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الخميس، 26-01-2023 10:42 ص

فيديو- قصي خولي يبدع في تقليد نادين نسيب نجيم وهي تدخل بنوبة ضحك

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الوكيل الإخباري- لا تزال بعض اللقطات العفوية بين النجوم والفنانين على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتداولونها فيما بينهم بشكل كبير، مشيدين بالعلاقات المميزة التي تجمع عدد من النجوم.

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اما الفيديو الاكثر تداولا في الساعات القليلة الماضية هو ذلك الذي جمع الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال مقابلة لهما مع the insider بالعربي، اذ طغت الاجواء العفوية والطريفة على المقابلة.


وفي التفاصيل، اقتحم قصي مقابلة نادين نسيب نجيم، حيث كشف بعض الاسرار عن كواليس التصوير بينهما، اذ قال: "بتعوفني حياتي وبعوفها حياتها بالتصوير"، لتنفعل نادين عليه قائلة: "شو هالصيت هيدا، هلق بيصدقوا"، فيرد عليها موضحا: "قصدي بتعوفني حياتي محبة".


وبعدها، عمد قصي الى تقليد نادين نسيب نجيم وما تقوله في موقع التصوير، اذ تشتكي من آلام في ظهرها وقدمها، لتدخل بعدها نادين في نوبة من الضحك.

 

 

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