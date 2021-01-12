فيديو مؤثر.. سوزان نجم الدين تلتقي بأولادها بعد فراق دام لسنوات

الوكيل الإخباري _ بعد غياب دام لسنوات التقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بأولادها .

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حيث انها شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام " مقطع فيديو مؤثر لحظة التقائها بهم في المطار .



وقد ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه : ” خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين..خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار..خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..”.



وأضافت:” فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء..وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد #ترامب الظالم بالذل والمهانة..لينقلب السحر على الساحر..”.



وتابعت: ” فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

المصدر : الامارات نيوز



