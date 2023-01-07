فيديو مبكي لجورج وسوف يتحدث عن ابنه وديع

الوكيل الإخباري-أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مقطع فيديو للقاء تلفزيوني قديم مع الفنان جورج وسوف وهو يتحدث فيه عن ابنه الراحل وديع .
وفي التفاصيل ، قال الفنان جورج وسوف في اللقاء معبراً عن حبه الكبير لابنه الراحل :" هيدا دمعة عيني .. هيدا حبيب القلب من جوة .. هيدا الحنين تبعي .. هيدا الغالي وديع .. انا ابو وديع " .
وتفاعل المتابعون بشدة مع الفيديو معبرين عن مدى حزنهم وتعاطفهم مع الفنان جورج وسوف برحيل ابنه الكبير وديع مساء أمس اثر عملية جراحية لتكميم المعدة .
فيديو مؤثر لجورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع : "هيدا دمعة عيني "#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/KyLyNJWXqP— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2023