فيديو مبكي لجورج وسوف يتحدث عن ابنه وديع

الوكيل الإخباري-أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مقطع فيديو للقاء تلفزيوني قديم مع الفنان جورج وسوف وهو يتحدث فيه عن ابنه الراحل وديع .

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وفي التفاصيل ، قال الفنان جورج وسوف في اللقاء معبراً عن حبه الكبير لابنه الراحل :" هيدا دمعة عيني .. هيدا حبيب القلب من جوة .. هيدا الحنين تبعي .. هيدا الغالي وديع .. انا ابو وديع " .

وتفاعل المتابعون بشدة مع الفيديو معبرين عن مدى حزنهم وتعاطفهم مع الفنان جورج وسوف برحيل ابنه الكبير وديع مساء أمس اثر عملية جراحية لتكميم المعدة .