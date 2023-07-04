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الثلاثاء، 04-07-2023 04:12 م

فيديو- محمد عبده يرد بسخرية على رغبة محمد رمضان بـ"ديو" غنائي يجمعهما

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الوكيل الإخباري- فاجأ المطرب السعودي محمد عبده، الجمهور برد غير متوقع على رغبة الممثل والمغني المصري محمد رمضان بعمل "ديو" غنائي يجمعهما، مؤكدا أن ذلك غير ممكن على الإطلاق.

جاء ذلك لدى ظهوره على قناة العربية مع الإعلامية السعودية سارة دندراوي والتي أبلغته برغبة محمد رمضـان، فردّ عليها بسخرية قائلا: "لو اجتمع رمضان مع الحج ممكن"، في إشارة إلى استحالة ذلك.

وأوضح فنان العرب أن محمد رمضان كممثل عظيم، ويتابع أعماله الفنية، ولكنه لا يتقن الغناء بشكل طربي.

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فوشيا


 




 

 


 

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