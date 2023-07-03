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الإثنين، 03-07-2023 03:11 م

حذف برومو فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

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الوكيل الإخباري- فوجئ جمهور الفنان محمد رمضان بحذف برومو فيلمه الجديد "ع الزيرو" بعد دقائق معدودة من طرح شركة "العدل غروب" المنتجة للفيلم، من دون إعلان أي أسباب للحذف.

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وكان رمضان قد ظهر في برومو فيلم "ع الزيرو" وهو يعمل "D.J"، ويظهر الطفل منذر مهران بدور نجله، الذي فقد والدته في مقتبل العمر، وخلال الأحداث ينضم محمد رمضان الى فريق، ويتورط في جريمة، لتتوالى الأحداث في طابع يلفّه الغموض والأكشن.


وأعادت الشركة المنتجة طرح الإعلان الترويجي للفيلم بعد أكثر من 12 ساعة على حذفه من دون أن تكشف أسباب حذف الإعلان الأول، وهل السبب هو خطأ فيه أم حُذف لأسباب أخرى.

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