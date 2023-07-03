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الإثنين، 03-07-2023 11:18 ص

محمد عبده يطرب الجمهور في دبي -فيديو

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الوكيل الإخباري- اختتم "فنان العرب" محمد عبده احتفالات عيد الأضحى يوم أمس الأحد بحفل غنائي ناجح في دبي استمر حتى ساعة متأخرة.

واستقطب حفل عبده على مسرح "كوكا كولا أرينا" حشداً من جمهور عربي متنوع للاستمتاع بلحظات لا تُنسى، طبعتها حماسة الحضور وتفاعله مع أشهر أغاني فنان العربي الذي أضاف إلى الحفل روحاً عالية وطاقة إيجابية، ليعوض غياباً دام 5 سنوات عن جمهوره في دبي.

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ونقل محمد عبده الجمهور في رحلة موسيقية لا تُنسى مع مجموعة من الأغاني التي بدأها بـ"أنشودة المطر"، ثم تلاها بـ"الأماكن" و"شبيه الريح" و"مذهلة"، وغيرها، مع تفاعل الجمهور، ومشاركته الغناء.


وعلق عبده على الحفل قائلاً "اشتقت إلى أهل الإمارات كثيراً، وكنت متحمساً للقائي بهم للاحتفال معهم في ليلة من ليالي العيد الغنائية، ومن جهة أخرى سعدت بأن أكون جزءاً من احتفالية الحدث السياحي الأبرز.. مفاجآت صيف دبي".

 

 

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