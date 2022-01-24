الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 04:24 م

شاهد- صفاء سلطان تفاجىء صباح الجزائري بمناسبة عيد ميلادها

654FD58D-58FF-4509-A0A0-B4C96D999F22


الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة السورية صباح الجزائري بعيد ميلادها الـ 67، متلقية التهاني والمباركات من محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت الجزائري الهدايا التي تلقتها من محبيها، وكان من بينها هدية الممثلة شكران مرتجى التي قدمت لها لوحة مميزة مكتوباً عليها عبارة "أبوكي مين يا صبية"، بالإضافة إلى كوب طُبعت عليه صورتها، لتعرب صباح الجزائري عن سعادتها بالهدية، وتشكر مرتجى بقولها: "دائماً مميزة وما بتشبهي حدا، شكراً كتير فرحتيني من قلبي".

اضافة اعلان

 


 


 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هيلدا-خليفة

شاهد..هيلدا خليفة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

848995

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

262738295_1593684130981633_9115731908459230867_n

شاهد.. منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها

8147646_1643016993

وائل عبد العزيز يصدم المتابعين بكلامه عن حالة والده الصحية

7693400_1643024411

شاهد.. تشييع جثمان بسام الملا

3280474611642950166

نقابة الممثلين تحسم الجدل حول مسألة طرد منى زكي وإياد نصار منها

أخبار متعلقة
1430390746.582122.inarticleLarge425029.original

الموت يفجع الفنان سعد رمضان