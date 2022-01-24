شاهد- صفاء سلطان تفاجىء صباح الجزائري بمناسبة عيد ميلادها

الوكيل الإخباري - احتفلت الممثلة السورية صباح الجزائري بعيد ميلادها الـ 67، متلقية التهاني والمباركات من محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



واستعرضت الجزائري الهدايا التي تلقتها من محبيها، وكان من بينها هدية الممثلة شكران مرتجى التي قدمت لها لوحة مميزة مكتوباً عليها عبارة "أبوكي مين يا صبية"، بالإضافة إلى كوب طُبعت عليه صورتها، لتعرب صباح الجزائري عن سعادتها بالهدية، وتشكر مرتجى بقولها: "دائماً مميزة وما بتشبهي حدا، شكراً كتير فرحتيني من قلبي".

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