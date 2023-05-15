فيديو- نانسي عجرم تغنّي للـ"شوغر دادي"... والجمهور يتفاعل

الوكيل الإخباري- أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً أغنية "آخر إصدار" وهي الأغنية الرسمية للفيلم المصري الجديد "شوغر دادي" من بطولة النجمة ليلى علوي والنجمين بيومي فؤاد وتامر هجرس.



ونجحت الأغنية في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، حيث تخطت الـ2.3 مليون مشاهدة خلال يومين من عرضها، ويتضمن الكليب مشاركة الأبطال بمشاهد من الفيلم الكوميدي لتشويق المشاهدين، وتظهر نانسي على طبيعتها ومن دون مكياج خلال تسجيل الأغنية التي نالت إعجاب الملايين من محبيها.



وكانت نانسي قد شوّقت محبيها للأغنية الجديدة من خلال مشاركتها عبر السوشيال ميديا لمقطع فيديو يتضمن مقتطفاً من الأغنية، كجزء من الحملة الدعائية للأغنية والفيلم معاً.

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