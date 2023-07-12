مواعيد حفلات النجوم في مهرجان جرش -تفاصيل

الوكيل الإخباري- يشارك في الدورة السابعة والثلاثين من "مهرجان جرش"، عددا من الفنانين الأردنيين والعرب والفرق الموسيقية والفنية المشاركة في فعاليات المهرجان، الذي ينطلق بين 26 من شهر تموز الحالي، وحتى 5 آب المقبل.

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يحيي الفنان الأردني عمر العبدالات حفل الافتتاح لمهرجان جرش المرتقب في الـ 27 من تموز الحالي برفقة فرقة موسيقية .



ويضم المسرح الجنوبي حفل للفنانة نجوى كرم في الـ 28 من تموز والفنان الاردني هاني متواسي في تمام الساعة العاشرة مساء .

و يقدم الفنان الاردني حسين السلمان حفلاً غنائياً في الـ 29 من تموز في تمام الساعة التاسعة مساءً يليه حفل الفنان راغب علامة في تمام الساعة العاشرة مساءً على المسرح الجنوبي .

ويحيي الفنان جورج وسوف ليلة طربية في الـ 3 من آب المقبل يليه حفل غنائي للفنان صابر الرباعي في الـ 4 من آب المقبل على المسرح الجنوبي والفنان وائل كفوري في الـ 6 من آب .



وتالياً البوستر الرسمي لحفلات النجوم وفقاً لما نشرت الصفحة الرسمية لادارة مهرجان جرش :

