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الأربعاء، 12-07-2023 01:38 م

مواعيد حفلات النجوم في مهرجان جرش -تفاصيل

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الوكيل الإخباري- يشارك في الدورة السابعة والثلاثين من "مهرجان جرش"، عددا من الفنانين الأردنيين والعرب والفرق الموسيقية والفنية المشاركة في فعاليات المهرجان، الذي ينطلق بين 26 من شهر تموز الحالي، وحتى 5 آب المقبل.

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يحيي الفنان الأردني عمر العبدالات حفل الافتتاح لمهرجان جرش المرتقب في الـ 27 من تموز الحالي برفقة فرقة موسيقية  .

ويضم المسرح الجنوبي حفل للفنانة نجوى كرم في الـ 28 من تموز والفنان الاردني هاني متواسي في تمام الساعة العاشرة مساء .

 

و يقدم الفنان الاردني حسين السلمان حفلاً غنائياً في الـ 29 من تموز  في تمام الساعة التاسعة مساءً يليه حفل الفنان راغب علامة  في تمام الساعة العاشرة مساءً على المسرح الجنوبي .

 

ويحيي الفنان جورج وسوف ليلة طربية في الـ  3 من آب المقبل يليه حفل غنائي للفنان صابر الرباعي في الـ 4 من  آب المقبل على المسرح الجنوبي  والفنان وائل كفوري في الـ 6 من آب . 

وتالياً البوستر الرسمي لحفلات النجوم وفقاً لما نشرت الصفحة الرسمية لادارة مهرجان جرش : 

 

 

 

 




 

 


 

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