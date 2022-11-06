حسن الرداد يكشف تفاصيل تحضيره لفيلم 'تحت تهديد السلاح'

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري حسن الرداد، إنه استمر في تحضيرات شخصيته لفيلم "تحت تهديد السلاح"، لفترة طويلة وكان يعتمد خلالها على انقاص وزنه مع الحفاظ على لياقته البدنية، معتمدًا في ذلك على نظام غذائي جيد، حتى خسر ما يقرب من ١٦ كيلو من وزنه.



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وأضاف الرداد، أن شخصيته ودوره بالفيلم جديدة عليه، ووضعته بتحديات جديدة لافتًا إلى أن أحداث الفيلم تشهد العديد من المفاجآت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يبرز فيها الرداد كمتهم ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الممثلين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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