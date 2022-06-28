فيلم رعب حقق أكبر نسبة أرباح في العالم

الوكيل الإخباري-بإمكانيات متواضعة وبكاميرا ثابتة تم تصوير فيلم الرعب Paranormal Activity عام 2007 والذي كلف إنتاجه 15 ألف دولار أميركي فقط بالمقابل حصل على نسبة أرباح تقدربـ 19758 بالمئة أي دخل أرباح 193 مليون دولار أميركي.

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ويحاكي الفيلم قصة حياة شريكان ينتميان للطبقة المتوسطة وينتقلان للعيش في منزلهما الجديد الكائن في أحد الضواحي ولكن كان هناك شيء ما يعكر صفو حياتهما باضطراب ويزداد نشاطه عند منتصف الليل وبالأخص خلال نومهما أو لدى محاولتهما للنوم.



وتم إنتاج 3 أجزاء آخرين من الفيلم بعد أن لاقى الجزء الأول نجاحاً باهراً.







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