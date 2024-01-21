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الأحد، 21-01-2024 10:33 ص

فيلم سينمائي عن حياة مايكل جاكسون سيعرض عام 2025

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يطلق في 18 أبريل عام 2025 في شاشات العرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حسبما أفادت مجلة «فيريتي». وأوضحت المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي «مايكل» سيبدأ يوم 22 يناير الجاري. وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني.

وقد تولى إخراج الفيلم أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل «الملك آرثر». يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي، وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ«ملك موسيقى البوب».

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