فيلم محمد فراج يحصد جائزة أفضل فيلم مصري لعام 2023

الوكيل الإخباري - استطاع فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي!" للفنان محمد فراج أن يحصد جائزة أفضل فيلم مصري لعام 2023 من جمعية نقاد السينما المصريين وعضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، بالتزامن مع عرضه بمهرجان أوستلاند السينمائي في بلجيكا.



وجاء إعلان الجمعية اختيار الفيلم كأحسن فيلم مصري لعام 2023، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، حيث حصل على عشرة أصوات من أصل 19 صوتاً أدلى بها نقّاد شكلوا لجنة التحكيم برئاسة الناقد خالد محمود.

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وكان الفيلم قد رفع لافتة "كامل العدد" خلال العرضين الخاصين به في الدورة الـ53 من "مهرجان روتردام السينمائي الدولي" ضمن نشاط برنامج Limelight التابع لـ IFFR، والمعروف بكونه محطة العروض الأولى في أوروبا لأبرز الأفلام السينمائية من كل أنحاء العالم.

ومع الإقبال الجماهيري الكثيف، أُقيم عرض ثالث له في اليوم الأخير للمهرجان الذي وصف الفيلم بالأكثر مشاهدةً وتفضيلاً للجمهور، كما اختاره ضمن أبرز ثلاثة أفلام على الموقع الرسمي له، وخلال مشاركته في "مهرجان أوستلاند السينمائي" في بلجيكا، حظي الفيلم باستقبال جماهيري حار.

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