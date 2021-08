في ذكرى ميلاده الـ 63.. تسجيل جديد يعيد مايكل جاكسون للحياة - فيديو

الوكيل الإخباري - تمر اليوم الذكرى الـ63 لميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون، الذى رحل عن عالمنا في 2009 عن عمر ناهز الـ 50 عاما، وبالرغم من مرور كل تلك السنوات على الرحيل مازال يحتفظ بأرقام قياسية لم يحطمها أحد من بعده.





اضافة اعلان

وقد ذكر موقع Daily Mail أن تيتو شقيق "مايكل جاكسون وأحد أعضاء فرقته - كشف أن عائلة ملك البوب تأمل في تسجيل مسار جديد من أعمال لم تُسمع له من قبل.

قال تيتو: سيكون من دواعي السرور أن أسجل لـمايكل مرة أخرى. أي شيء من شأنه أن يُعمل سنكون على استعداد لتجربته ونرى ما سيحدث. إنها بالتأكيد فكرة رائعة. هناك المزيد من الموسيقى للكشف عنها. لقد ترك وراءه الكثير.

عادت فرقة The Jacksons إلى المسرح في مهرجان Happy Days في ساري يوم 28 أغسطس مع تكريم خاص لنجم البوب بمناسبة عيد ميلاده، حيث كشف "تيتو" سابقًا أن الفرقة ستكرم مايكل من خلال أداء مجموعة من أغانيه.

وعند سؤال تيتو عن تذكر "مايكل" أثناء الأداء قال: بالتأكيد، سيكون الأمر ممتعًا سنغني أغاني من ألبوماته ، مثل Rock With You و Can't Let You Get Away دائمًا نقوم بتكريم مايكل، إنها إحدى الأجزاء المفضلة لدي في العرض. نحن نفتقده ونفتقد التسجيل معه."

كما كشف تيتو أيضًا أن الفرقة تخطط لإعادة إصدار أول ألبوم استوديو لها منذ عام 1989.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة