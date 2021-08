الوكيل الإخباري - كشفت المغنية العالمية تايلور سويفت عن قائمة الأغاني التي ستصدرها قريبا في ألبومها الجديد، وعددها 30 أغنية، وتتضمن إعادة تسجيل أعمالها الشهيرة، مثل: "I Knew You Were Trouble"، و"All Too Well".

وأعلنت سويفت أغاني النسخة الكاملة من الإصدار المقبل، والذي يحمل عنوان Red، كما أطلقت ملصقا دعائيا للألبوم تظهر فيه بصورة الفتاة الريفية التي تحولت إلى نجمة موسيقى البوب في بلوزة من الدانتيل الأبيض بياقة، مع وضع عناوين الأغاني على يمينها بحروف حمراء غامقة.

المصدر - لبنان 24