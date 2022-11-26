قبل بدء المباراة .. الفنانة أحلام توجه رسالة للمنتخب السعودي

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة أحلام صورة جديدة لها ترتدي شعار المملكة العربية السعودية تشجيعاً للمنتخب السعودي في مباراته اليوم مع بولندا



وكتبت الفنانة بتغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر " :"كلنا معاك يالاخضر .. كل التوفيق للصقور الخضر اليوم وكلنا ندعي من الله سبحانه التوفيق ونفرح بالفوز ".





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يترقب العالم العربي اليوم مباراة المنتخب السعودي وبولندا في نهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين مسبقاً .