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السبت، 26-11-2022 11:21 ص

قبل بدء المباراة .. الفنانة أحلام توجه رسالة للمنتخب السعودي

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة أحلام صورة جديدة لها ترتدي شعار المملكة العربية السعودية تشجيعاً للمنتخب السعودي في مباراته اليوم مع بولندا

وكتبت الفنانة بتغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر " :"كلنا معاك يالاخضر .. كل التوفيق للصقور الخضر اليوم وكلنا ندعي من الله سبحانه التوفيق ونفرح بالفوز ".

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يترقب العالم العربي اليوم مباراة المنتخب السعودي وبولندا في نهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين مسبقاً .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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