قصة حب جديدة للفنانة توبا بويوكستون مع فنان تركي شهير - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة Snob ان الممثلة التركية توبا بويوكستون والفنان التركي مراد بوز سيتشاركان بطولة مسلسل جديد لصالح منصة الكترونية الا ان علاقتهما تطورت خلال التصوير لقصة حب جمعتهما ويلتقيان بين الحين والاخر.

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وكان توبا قد نشرت صورة لهما معاً على خاصية القصص السريعة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من كواليس التصوير وبديا في غاية السعادة والانسجام.



يذكر ان مراد يكبر توبا بـ 3 سنوات اذ يبلغ هو من العمر 42 سنة بينما هي تبلغ من العمر 39 سنة.





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