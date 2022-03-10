الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

المملكة ستشهد تراكم خفيف للثلوج فوق المرتفعات غداً

أسعار الذهب محليا

البلبيسي: إجراءات تخفيفية جديدة شريطة التزام المواطنين

تركيا تعلن إغلاق مضيق البوسفور

200 ألف جرعة لقاح للاجئين في الأردن ودول أخرى

انخفاض أسعار البندورة اليوم في السوق المركزي

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الصحة - أسماء

مجلس النواب الأميركي يقر صرف 13.6 مليار دولار لأوكرانيا

طبيبة روسية تشرح لماذا يهدد تناول الحليب واللحم الإنسان وقت الإصابة بفيروس كورونا

وفيات الخميس 10-3-2022

الخميس، 10-03-2022 11:28 ص

قصة حب جديدة للفنانة توبا بويوكستون مع فنان تركي شهير - صورة

images_-_2021-06-28t221945.997


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة Snob ان الممثلة التركية توبا بويوكستون والفنان التركي مراد بوز سيتشاركان بطولة مسلسل جديد لصالح منصة الكترونية الا ان علاقتهما تطورت خلال التصوير لقصة حب جمعتهما ويلتقيان بين الحين والاخر.

اضافة اعلان

 

وكان توبا قد نشرت صورة لهما معاً على خاصية القصص السريعة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من كواليس التصوير وبديا في غاية السعادة والانسجام.


يذكر ان مراد يكبر توبا بـ 3 سنوات اذ يبلغ هو من العمر 42 سنة بينما هي تبلغ من العمر 39 سنة.

 


 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4ipj-13-730x438

سعد الصغير بهجوم لاذع على أحمد عبد العزيز

image_149002

نانسي زعبلاوي وشهد برمدا تحييان ذكرى رحيل الفنانة ميادة بسيليس

أوزجان-دينيز

براءة أوزجان دينيز من هذه التهمة في حق طليقته

26-10-2021_21_14_49_GomhuriaOnline_321635275689

طرح البرومو التشويقي لفيلم أخويا لأحمد عز

640x480

شاهد - إلهام الفضالة تفقد ألماسة خاتمها الضخمة

11356693686d78c4d1f0532b214339b91

ميرهان حسين تكشف تفاصيل تجربتها مع فيروس كورونا