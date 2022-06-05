قصي خولي يعلن بدء عرض مسلسل " الوسم " بجزئه الثاني

الوكيل الإخباري-شارك الممثل السوري قصي خولي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أعلن فيه الإنتهاء من عرض مسلسل "الوسم" الجزء الأول، وبداية عرض الجزء الثاني على منصة "شاهد"، وشجع المتابعين على مشاهدته.





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وقال قصي في الفيديو كاشفاً أن المسلسل يتألف من 4 أجزاء: "مرحبا، كيفكم انشالله بخير، الوسم الجزء الثاني نزل على منصة شاهد بحلقاته الـ 7، طبعاً الجزء الأول موجود يعني صار في 14 حلقة، اللي حضر الأول يحضر التاني عم نقدم شي جديد وحلو، واللي ما حضرنا أبداً صار عندو 14 حلقة يحضرن، تحياتي".



وعلق قصي خولي على المنشور قائلاً: "مسلسل الوسم، مكون من أربعة اجزاء، كل جزء سبع حلقات، الجزء الاول والجزء الثاني صارو نازلين".

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