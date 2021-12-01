الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

الجمارك: أبوابنا مفتوحة أمام المستثمرين

من المسؤول عن تعطيل المادة 30 من قانون "مهنة المحاسبة"؟ وهل أضاعت الملايين على الخزينة

التعليم العالي لـ "الوكيل": الفصل الجامعي الثاني وجاهياً

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

البورصة تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التربية : التعليم للفصل الدراسي الأول مستمر وجاهيا

الحكومة تدرس إصدار كتاب جديد لطلبة المدارس

%45.97 من إصابات كورونا المسجلة في الأردن الأربعاء من المدارس

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

افتتاح معرض "صنع بعزيمة" لمنتوجات نزلاء مراكز الإصلاح

الأربعاء، 01-12-2021 02:42 م

قيس الشيخ نجيب برسالة مؤثرة في ذكرى رحيل والده - صورة

8a35565a78b9ef246a8c6ba9f89a5d4d


الوكيل الإخباري - يوافق بداية هذا الشهر رحيل والد الممثل السوري قيس الشيخ نجيب عن عالمنا ويشار الى أنه توفي منذ تسع سنوات.

وفي هذه الذكرى نشر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب صورة لوالده على حسابه الخاص وعلق عليها قائلا: "بحبك قد ما كنت محب . بحبك قد ما كنت تعطي . بحبك قد ما كنت تحب تعيش . بحبك قد اللمعة يلي بشوفها بعيون يلي بيحبوك. بحبك قد ما كنت تحبنا و قد ما كنت أب … مشتقلك بابا … صارو تسع سنين الله يرحمك و يغمدك بواسع رحمته".

اضافة اعلان

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
86b8b0b8-0f50-4c3d-8018-e2b9797f0bf3

بعد غياب طويل شاهدوا كيف أصبحت الفنانة سميرة توفيق

7563861-82436456

هبة الدري تكشف عن مرض ابنها والنجوم يساندونها - فيديو

3867930

ليندسي لوهان تفاجئ الجمهور بخطوبتها من رجل اعمال إماراتي - صور

61a5f4e14236044ac20b67f4

ياسمين صبري تربح قضية بتعويض 100 مليون جنيه

7559076_1625740308

كارينا كابور بصورة عفوية مع إبنها تيمور

image-1

ابنة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها - صورة