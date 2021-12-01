قيس الشيخ نجيب برسالة مؤثرة في ذكرى رحيل والده - صورة

الوكيل الإخباري - يوافق بداية هذا الشهر رحيل والد الممثل السوري قيس الشيخ نجيب عن عالمنا ويشار الى أنه توفي منذ تسع سنوات.



وفي هذه الذكرى نشر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب صورة لوالده على حسابه الخاص وعلق عليها قائلا: "بحبك قد ما كنت محب . بحبك قد ما كنت تعطي . بحبك قد ما كنت تحب تعيش . بحبك قد اللمعة يلي بشوفها بعيون يلي بيحبوك. بحبك قد ما كنت تحبنا و قد ما كنت أب … مشتقلك بابا … صارو تسع سنين الله يرحمك و يغمدك بواسع رحمته".



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بحبك قد ما كنت تعطي .

بحبك قد ما كنت تحب تعيش .

بحبك قد اللمعة يلي بشوفها بعيون يلي بيحبوك.

بحبك قد ما كنت تحبنا و قد ما كنت أب …

مشتقلك بابا … صارو تسع سنين



الله يرحمك و يغمدك بواسع رحمته .#محمد_الشيخ_نجيب #قيس_شيخ_نجيب #قيس_الشيخ_نجيب pic.twitter.com/cA1xjhlEAi بحبك قد ما كنت محب .بحبك قد ما كنت تعطي .بحبك قد ما كنت تحب تعيش .بحبك قد اللمعة يلي بشوفها بعيون يلي بيحبوك.بحبك قد ما كنت تحبنا و قد ما كنت أب …مشتقلك بابا … صارو تسع سنينالله يرحمك و يغمدك بواسع رحمته . #محمد_شيخ_نجيب November 30, 2021

المصدر - الفن