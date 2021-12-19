كارول سماحة تدعم اللغة العربية على طريقتها - فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بندوة لدعم اللغة العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، الندوة كانت ضمن فعاليات اكسبو دبي 2020. نشرت كارول مقطع فيديو لتوثيق مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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تمكن المتابعون ان يشاهدوا وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكارم وهي تقدم الفنانة اللبنانية واصفة صوتها بالصوت الرقيق، صوت الام.

وعلقت كارول على الفيديو قائلة: "مشاركتي في ندوة ⁧‫إتكلم عربي‬⁩ ‏في ⁧‫اكسبو دبي٢٠٢٠‬⁩ لدعم اللغة العربية ‏في ⁧‫اليوم العالمي للغة العربية‬⁩ ‏برعاية رئاسة الجمهورية المصرية و وزارة الهجرة.

المصدر - الفن