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الإثنين، 28-02-2022 01:57 م

كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها

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الوكيل الإخباري - بعد جدل كبير أُثير حول حياتها الزوجية، حسمت النجمة اللبنانية كارين رزق الله الأمر في حديث تلفزيوني، إذ أكدت انفصالها عن زوجها الممثل فادي شربل.

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وكشفت رزق الله خلال استضافتها في برنامج "40" الذي تقدّمه الاعلامية جيسيكا عازار أنها تفضل إبقاء الموضوع بعيداً من الإعلام، وذلك بعدما سألتها المُحاوِرَة: "أنت وفادي، منفصلان، متزوجان أو مطلقان؟"، لتُجيبها قائلة: "لم أكن أحب الرد على هذا السؤال، لكنني قررت أن أقول الحقيقة اليوم، نحن منفصلان وعلى طريق الطلاق".

لها 

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