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الخميس، 01-07-2021 09:55 ص

كاميرون دياز سعيدة بعد ابتعادها عن التمثيل

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الوكيل الإخباري - كشفت النجمة كاميرون دياز عن سعادتها الكبيرة رغم ابتعادها عن التمثيل والصخب والأضواء طوال السنوات الماضية، بعدما ظهرت خلال أكثر من صورة لها مؤخرا، وفقا لتقارير إعلامية، وهي تتميز بابتسامتها واطلالتها المبهجة.

وأكدت التقارير أن النجمة، التي أعلنت في وقت سابق ابتعادها عن التمثيل بسبب انشغالها برعاية ابنتها، باتت في قمة السعادة حاليا، مضيفة أن "كاميرون دياز ظهرت بإطلالتها الأخيرة بغرض تناول العشاء مع زوجها بنغي مادن في سانتا مونيكا.

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من ناحية أخرى، تطرقت المواقع الأجنبية لثروة النجمة كاميرون دياز في وقت سابق من العام الجاري، حيث قدرت بـ140 مليون دولار، رغم غيابها عن عالم الفن بسبب طفلتها راديكس، مبينة أن كاميرون دياز لا تريد العودة إلى التمثيل بعد تقاعدها منذ 5 سنوات.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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