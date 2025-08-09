الجغبير : الصناعة الأردنية الأولى إقليميًا في مساهمتها بالناتج المحلي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024؛ ما يؤكد متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبما يتماشى ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقدته الهيئة العامة لغرفة صناعة الأربعاء الماضي، برئاسة الجغبير، وحضور نائب رئيس الغرفة تميم القصراوي وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي؛ لمناقشة التقرير المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة للعام الماضي 2024.



وقال الجغبير، إن الصادرات الوطنية سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا لتصل لحوالي 8.6 مليار دينار خلال 2024، موزعة في أكثر من 145 دولة حول العالم، لافتا إلى أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني خلال 2024 بنسبة تجاوزت الـ 25.7 بالمئة، حيث بلغت قيمته المضافة أكثر من 7.6 مليار دينار، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي.



وأوضح أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال الصناعة الوطنية تواجه العديد من التحديات التي تعيق وتقف عائقا أمام تطورها ونموها وتحقيق المستهدفات الطموحة التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنيط بالقطاع الصناعي ما يقارب ثلث هذه المستهدفات لا سيما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل وجذب الاستثمار؛ ويأتي على رأس هذه التحديات ارتفاع الكلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، إذ تصل فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ومنافسيها سواء في الأسواق المحلية والتصديرية إلى نحو 25 بالمئة ما يشكل عائقا رئيسيا أمام قدرتها على المنافسة والتوسع.