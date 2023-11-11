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السبت، 11-11-2023 01:32 م

كتبت وصيتها قبل سنوات طويلة.. فنانة مصرية تفاجئ محبيها - صورة

كيف_تكتب_الوصية_الشرعية


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن مفاجأة صادمة لجمهورها، بعد قيامها بكتابة الوصية الخاصة بها منذ سنوات طويلة، وقيامها بتحديثها بين حين وآخر.

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وفي لقاء تلفزيوني أكدت حنان مطاوع أنها تعرضت لأزمة صحية كبرى قبل 5 أشهر، حيث شخصت في البداية بتشخيص خاطئ، وقيل إنها مصابة بورم سرطاني.

الأمر الذي جعلها تعيش في رعب كبير وبدأت عملية المسح الذري، حيث كانت تشعر بأن رقبتها ازداد حجمها بشكل كبير، كما كانت تعاني من أزمات في صوتها.

 

وأكدت حنان مطاوع أنها قررت منذ أن كانت في الـ 25 من عمرها كتابة وصيتها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، لكنها تقوم في كل فترة بتجديد تلك الوصية وفق اختلاف حساباتها، وبالفعل قامت بتجديد وصيتها قبل إجراء الجراحة الأخيرة.


وكشفت عن كونها وهي في الـ 25 من عمرها كانت وصيتها هي ذهاب جزء من أموالها إلى والدتها، وكذلك صديقاتها في المدرسة لهن جزء من أموالها، مشيرة إلى كون عائلتها تعلم بالأمر، ولكن والدتها تغضب بشدة من تلك الأفكار.

 


 

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