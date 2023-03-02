كريس روك عن صفعة ويل سميث : كانت مؤلمة للغاية

الوكيل الإخباري- للمرة الأولى منذ عام تقريباً، يخرج الفنان الكوميدي كريس روك عن صمته ويفصح عن الأثر النفسي والجسدي اللذان لحقا به جراء الصفعة التي تلقاها من الفنان الأمريكي ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، بعد إلقائه دعابة بشأن زوجة سميث، جادا بينكيت تتعلق بالصلع.



ونشرت منصة نتفليكس البرومو الأول للعرض الأول لكريس على المنصة بعنوان "Chris Rock: Selective Outrage" سيبث على الهواء مباشرة بعد غد، 4 مارس (آذار) من مسرح "Hippodrome" في مدينة بالتيمور، بولاية ميريلاند الأمريكية، أي قبل أسبوع من حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، والذي يبث في 13 مارس (أذار).



وفي تشارلستون في كارولينا الجنوبية خلال التحضير لعرض كريس على نتفليكس، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحديث عن الصفعة أخذ حيزاً كبيراً من ذلك المساء في أحد ليالي يناير (كانون الثاني) الماضي.

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وقال. كريس: الشيء الذي يريد الناس معرفته. . . هل كانت اللكمة مؤلمة؟ للأسف نعم، كانت مؤلمة"، مضيفاً: "لقد تعرضت لضربة شديدة لدرجة أنني سمعت رنين في أذني"، في إشارة لقوة الصفعة التي تلقاها، بحسب ماورد في صحيفة "دايلي ميل البريطانية.

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