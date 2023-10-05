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الخميس، 05-10-2023 09:11 م

كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل إصابته بـ9 جلطات

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الوكيل الاخباري- كشف الممثل المصري كريم عبدالعزيز عن تفاصيل إصابته بتسع جلطات في لندن عام 2011، قائلا: "كنت رايح أعمل لوالدتي عملية، فوجئت بآلام غير طبيعية في صدري، افتكرتها برد في الأول".اضافة اعلان


وبعد الفحوصات تبيّن أنه يعاني من جلطات بالرئة كما أشار عبدالعزيز، ورغم إصرار طبيبته بأن يبقى بالمستشفى، حاول الفنان تركها بكل الوسائل المتاحة، وطلب دكتور آخر حتى يوافق على خروجه، بشرط أن يتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية خارج المستشفى.

وعلق بلهجته المصرية خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out": "رحت عملت أشعة، ومشيت من المستشفى، فوجئت تاني يوم برسائل من زوجتي، الدكتورة بتطلب مقابلتي فورًا، رحت لاقيت المستشفى مستنياني، دخلت عند دكتورة قالت لي: (إنت هتموت)، فاندهشت جدًا، فقالت لي: (إنت عندك تسع جلطات في الرئة، إنت إزاي واقف على رجلك)، فبعدها أول حاجة طلبتها إني أشوف ولادي".

وتابع: "قعدت في المستشفى 4 أيام في العناية المركزة، وكان أكثر شيء مركز فيه ولادي، والأعمار بيدي الله، وطلبت أشوف دكتور تاني، وشوفت فعلًا وأكد لي إني مصاب بـ 9 جلطات بالرئة، وسألني: شغال إيه؟، قولتله: أنا ممثل، وخرجني بناء على اتفاق الالتزام بالأدوية وحقن سيولة، مفيش سجاير ولا ضغط.. وعملت كل ده في لندن".

وأضاف عبدالعزيز أن علاجه استمر شهرًا كاملًا، وبعدها تعافى من الأزمة الصحية.

فوشيا

 




 

 


 

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