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الإثنين، 18-09-2023 08:32 م

نجل الفنان أشرف مصيلحي ينعاه بكلمات مؤثرة أبكت متابعيه

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الوكيل الاخباري- شارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر في تشييع جنازة الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي، حتى مثواه الأخير، حيث توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مديد مع المرض.

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وانهارت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي في أثناء تشيع الجثمان عقب صلاة الظهر.

ونشر الفنان يوسف مصيلحي، نجل الفنان أشرف مصيلحي، صورة من جنازة والده صباح اليوم، من خلال خاصية الـ"ستوري"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، ناعيًا والده بكلمات مؤثرة أبكت متابعيه.

وكتب نجل الفنان أشرف مصيلحي ناعيا والده: "اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وزده يقينًا وحبًا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله.. وزوجة خيرًا من زوجته وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار".

 




 

 


 

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